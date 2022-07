Stalker Lana Del Rey krijgt contactverbod opgelegd

Volgens de zangeres heeft de man haar minstens twee keer bij haar woning bezocht. De eerste keer was in februari. Hij zou toen ook haar auto hebben gekraakt en ermee zijn weggereden. Eerder deze maand was het opnieuw raak. De man zou naar de woning van Del Rey zijn teruggekeerd, waar hij een tas zou hebben achtergelaten met een briefje waarop stond dat hij haar vaker wou zien.

Daarnaast zou de man via sms contact hebben gehad met de zus van de zangeres. Het is niet duidelijk hoe de man aan dat nummer is gekomen.

Del Rey vreest voor haar veiligheid en voor die van haar familie en eist daarom een contactverbod. De rechter heeft besloten dat de man de komende tijd bij haar uit de buurt moet blijven. Hij mag ook geen contact opnemen met de broer en zus van de artieste. Een volgende zitting staat gepland voor augustus.