Nicole Kidman en Keith Urban onder vuur om ’voorkeursbehandeling’

Nadat Nicole Kidman en Keith Urban met hun twee dochters in een privé-vliegtuig vanuit de Verenigde Staten naar Sydney vlogen, waren ze verplicht twee weken in quarantaine te gaan. De Australische regering heeft daarvoor een aantal hotels ingericht, waar passagiers direct vanaf het vliegveld naartoe gebracht worden. Het paar reisde echter naar hun boerderij in Sutton Forest af. Dit meldt Page Six.