Paris Hilton kondigt eerste concert aan in Los Angeles

„Ik vind het zo leuk om mijn eerste concert aan te kondigen”, schrijft Hilton bij het bericht. Ze treedt op in het Fonda Theatre aan de Hollywood Boulevard in Los Angeles. In dat theater kunnen ongeveer 1200 mensen terecht om het concert bij te wonen.

De kaartverkoop voor het concert van Hilton start op 5 mei. In 2017 werd Paris Hilton door Times Magazine uitgeroepen tot de best betaalde vrouwelijke dj ter wereld.