Mary en Betty gaan tot het gaatje in Borsato’s budget bruiloft

De dames maken natuurlijk gebruik van hun eigen netwerk, maar steken ook op andere manieren de handen uit de mouwen. „We hebben alles uit de kast getrokken en er alles voor gedaan. Voor een stel zijn we bijvoorbeeld naar een bloemenkwekerij gegaan en hebben we daar zelf rozen geplukt om de zaal mooi mee te versieren”, vertelt Mary aan het ANP.

Ook heeft het nieuwe televisieduo, dat al twaalf jaar bevriend is, zelf haringen schoongemaakt die in de vishapjes op het menu stonden. „Dat was wel een uitdaging. Die van mij leken meer op een gehaktbal. Maar toen keek ik naar Betty naast me en dat zag er nog best goed uit.” Dat had een duidelijke reden, verklapt Betty. „Dit is ook een verrassing voor Mary, maar ik had van tevoren even gegoogeld hoe het moest.”

Barre tijden

Het was voor de dames geweldig om de stellen hun droombruiloft te kunnen geven. „Ze hebben het moeilijk en het was zo mooi dat wij saampjes iets voor ze konden doen”, vertelt Betty. „Het gaat om meer dan een bruiloft voor ze, het was iets heel belangrijks. Alsof ze nu pas konden laten zien dat ze voor elkaar hebben gekozen.”

Voor de kijkers komt Borsato’s budget bruiloft, dat vanaf woensdag te zien is bij RTL 5, op het juiste moment denkt het tweetal. „Ik denk dat het een mooi programma is in deze barre tijden. Het is een programma met emoties, maar met veel humor - denken wij. Elke aflevering heeft een happy end, ook wel prettig naast al het andere heftige nieuws”, vindt Betty.

Passie

De beste vriendinnen hebben in ieder geval enorm genoten van hun eerste televisieklus samen. „We hebben zoveel lol gehad tijdens het maken”, zegt Betty. „We hebben vooral in de winter gedraaid, dus het waren koude lange dagen waarbij ons het huilen soms nader dan het lachen stond. Maar dan gebeurde er weer iets en stonden we toch weer te gieren van het lachen”, vult Mary aan.

Hun vriendschap heeft niet geleden onder de lange draaidagen. „We hadden geen last van het Frank en Rogier-effect”, zegt Betty lachend, doelend op het televisieduo dat nu met elkaar in de clinch ligt. „We hebben het nog steeds hartstikke leuk samen.”

Voor mogelijke televisieprogramma’s samen in de toekomst staan de dames dan ook open. Als de kijkers daar ook behoefte aan hebben, zegt Mary. „We hebben het programma met passie gemaakt en hopen dat mensen met passie gaan kijken.” En anders dan verdwijnen ze „met passie van de televisie”, vult Betty aan.