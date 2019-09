Adele vraagt officiële scheiding van echtgenoot aan

In april werd bekend dat Adele en Simon uit elkaar gingen na een huwelijk van 7 jaar. Het stel was, en is nog steeds, voornemens om samen hun zoon Angelo op te voeden. De reden van de scheiding zou zijn dat ze uit elkaar groeiden naarmate Adele’s carrière naar nog grotere hoogte steeg.

De zangeres lijkt zich goed te hebben herpakt na de breuk. Zo vierde ze vakantie met een grote groep vrienden, bezocht ze meerdere concerten van andere artiesten en zou ze bezig zijn met het maken van nieuwe muziek, tot grote vreugde van haar fans.