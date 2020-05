Jarige Martin Garrix trakteert op nieuwe single

Op de track is zanger John Martin te horen, die al eens op een eerder nummer van Martin Garrix te horen was.

Het nummer gaat over het doormaken van moeilijke tijden. De tekst lag vorig jaar oktober al klaar, maar past goed bij de huidige situatie rondom het coronavirus. Het nummer was al eens te horen in een livestream van Garrix.

Donderdagmiddag komt de videoclip van het nummer uit. Fans werd daarvoor gevraagd om foto's van hun mooiste herinneringen in te sturen.