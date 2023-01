Premium Het beste van De Telegraaf

Is prins Harry door deze dame ontmaagd?

Prins Harry werd op 17-jarige leeftijd ontmaagd, zo schrijft hij in zijn memoires. Maar door wie? Ⓒ ANP/HH

Naast het moddergooien naar de Britse koninklijke familie heeft prins Harry in zijn boek ’Spare’, dat vanaf dinsdag in de winkels ligt, ook de nodige persoonlijke ontboezemingen gedaan. Zo neemt de hertog van Sussex de lezer mee naar het moment dat hij wordt ontmaagd door ’een oudere dame die veel van paarden hield’. De Britse royal noemt de gebeurtenis een „vernederend” avontuurtje. „Ze gaf me een tik op de billen en het gebeurde in een veld, net achter een drukke pub. Mensen hebben ons zeker gezien.” De grote vraag luidt nu: wie is deze dame?