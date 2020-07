André Hazes: ’Ik heb weer contact met Roxeanne’

Op sociale media was vorige maand al te zien dat Roxeanne had afgesproken met schoonzus Monique. En hoewel ze nog niet bij André over de vloer is geweest, lijkt dat slechts een kwestie van tijd.

Zo volgen broer en zus elkaar weer op Instagram en hebben beide zoontjes onlangs nog met elkaar gespeeld. „Ik zag dat zij mij volgde. En toen dacht ik: ik ga haar terug volgen”, vertelt André aan Boulevard. „Want wat is dit eigenlijk ook voor onzin, weet je wel.”

Levende lijve

De zoon en dochter van Rachel en wijlen André Hazes, die al jaren met elkaar zijn gebrouilleerd, hebben ook alweer telefonisch contact. „Ik heb toevallig net nog een appje van haar, zo over en weer. Dat gaat gewoon rustig aan. We hebben elkaar nog niet gezien, maar dat gaat goed komen.”

De kans dat André en Roxeanne elkaar binnenkort in levende lijve gaan zien is wat de zanger betreft groot. „Dat lijkt mij wel. Alleen ben ik altijd druk, ik verzin altijd wel iets om te doen. Dus ik denk dat Monique gewoon een afspraak moet plannen en dat we dan op de stoep staan.”