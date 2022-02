NPO gooit programmering om vanwege oorlog Oekraïne

Premium TV

Tipje sluier Expeditie Robinson: ’Eerste proef wordt keihard’

Zestien oud deelnemers van Expeditie Robinson zijn naar Zanzibar afgereisd om in een extra seizoen uit te maken wie de ultieme Robinson wordt. Is het rapper Dio die in 2016 opviel als mastermind, of toch judoka Carlos Platier Luna die al een keer het spel won in 2017? In Expeditie Robinson: All star...