Geen BAFTA voor dubbel genomineerde Margot Robbie

De 29-jarige Australische actrice was genomineerd voor haar rol in Once Upon a Time... in Hollywood en Bombshell. De anderen genomineerden voor de categorie waren Florence Pugh voor haar rol in Little Women en Scarlett Johansson voor haar rol in Jojo Rabbit.

Ook de Frans-Nederlandse kostuumontwerpster Jany Temime is het niet gelukt haar BAFTA-nominatie te verzilveren. Temime was genomineerd voor haar werk aan de film Judy, die vertelt over de laatste maanden van Hollywoodlegende Judy Garland.

De prijs voor het beste kostuumontwerp ging wel naar de film Little Women. Jacqueline Durran mocht het beeldje op het podium in de Royal Albert Hall in Londen ophalen.

De film Judy was naast beste kostuumontwerp ook genomineerd in de categorieën beste actrice (Renée Zellweger) en beste make-up.