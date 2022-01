De Scheetjes... kunnen nog niet scheiden

Eind januari zou de rechtbank van Middelburg zich buigen over hun scheiding. Fijn voor de twee, want inmiddels heeft niet alleen Hans maar ook Karin een nieuwe partner: de bróer van Hans, Johan. Karin is ’echt gelukkig’ met hem en wil graag met hem verder, maar ze moet nog wel haar scheiding uitvechten.

Nu bleek Hans eerder al volgens haar alleen maar ruzie te kunnen maken. Eind december vertelde ze nog aan Privé dat ze hem daarom al zes weken niet had gesproken. Maar wel meende ze dat hij over de brug zou moeten komen, want: „Het kan niet zo zijn dat ik niets overhoud aan wat ik daar op Bonaire heb opgebouwd.”

Was er eindelijk zicht op dat er eind januari via de rechtbank voortgang in de scheidingsprocedure kwam, blijkt nu dat de zaak is uitgesteld. En weer is het Hans die dwarsligt: die heeft nog geen advocaat. Karin meent dat hij genoeg tijd gehad om er een te vinden, maar toch geeft het gerechtshof Hans gelijk: omdat hij op Bonaire woont, moet hij genoeg tijd krijgen om een geschikte advocaat te vinden.

Karin laat aan Privé weten dat ze hier ’echt niet bij kan’. „Binnen twee maanden moet je toch wel een raadsman hebben gevonden?”. Ze moet haar frustratie nog even verbijten: half februari komt de zaak alsnog voor de rechter.