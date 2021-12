Prins Andrew doet nieuwe poging om misbruikzaak te verwerpen

Sterren

Vijfde vrouw beschuldigt Chris Noth van seksueel misbruik

Nog een vrouw beweert dat ze seksueel is misbruikt door acteur Chris Noth. Singer-songwriter Lisa Gentile vertelde donderdag tijdens een persconferentie dat ze in 2002 „seksueel slachtoffer” is geworden van Noth. De Sex and the City-acteur zou haar naar zich toe hebben getrokken, haar hebben gezoend...