Richard Groenendijk over kritiek filmopnames Bonaire: ’Iedereen tegenwoordig boos op BN’ers’

Yolanthe: Aan de breuk met Wesley ging heel veel vooraf

Ze spelen een koppel in de romantische komedie Just Say Yes, die vanaf 2 april (exclusief) op Netflix te zien is. Maar hoe denken Yolanthe Cabau (35) en Juvat Westendorp (31) zelf over de liefde? Geloven zij nog in de ware?