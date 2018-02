Poederbrief aan Harry en Meghan onderschept

Het pakje werd onderschept voordat het daadwerkelijk aankwam bij Harry en Meghan, meldt de Daily Mail. Veiligheidsbeambten en specialisten werden ingeschakeld om het poeder te onderzoeken. De brief werd verstuurd op 12 februari, een dag voordat de politie onthulde dat er een pakje met wit poeder naar paleis Westminster was gestuurd, die voor minister Amber Rudd van Binnenlandse Zaken was bedoeld. Ondezoek daar wees uit dat dat poeder onschadelijk was.

Scotland Yard laat weten dat mensen van het Counter Terrorism Command een onderzoek zijn gestart. Ook onderzoekt de politie of de twee incidenten met elkaar verband houden. Andere onderzoekers zijn volop bezig de afzenders van de brieven op te sporen.

Huwelijk door volgens plan

Ondertussen is men extra alert op de veiligheid rond het huwelijk van Meghan en Harry in mei. Voortdurend worden er inschattingen gemaakt van mogelijke dreigingen, zowel van terroristische aanvallen als aanvallen van gestoorde personen. Het grootste risico loopt het koppel tijdens de optocht langs publiek na hun formele huwelijk in St. George’s Chapel. Men wil met de optocht het volk meer gelegenheid geven bij de dag betrokken te zijn. De route van de optocht is algemeen bekend en van de plannen voor de dag wordt na de poederbrieven ook niet afgeweken.

De poederbrief is het eerste incident waar ook Meghan als verloofde van prins Harry bij betrokken is. Ze is pas op 19 mei een officieel lid van het koninklijk huis, maar wordt nu al 24 uur per dag beveiligd. Ook heeft ze intensieve training gehad over hoe ze moet reageren in bedreigende situaties.

In dezelfde periode ontving overigens ook Vanessa Trump een poederbrief, die was geadresseerd aan haar echtgenoot, Donald Trump jr.