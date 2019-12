Dit is de nieuwe video van All I Want For Christmas Is You!

Uiteraard is Mariah ook van de partij: in een rood kerstpak zingt ze haar klassieker als Harris door de etalageruit van een speelgoedzaak stapt. Het meisje komt daarna terecht in een magisch winterwonderland.

De tekst gaat verder onder de video.

De video komt in de week waarin All I Want For Christmas Is You voor het eerst de Amerikaanse Billboard Hot 100 aanvoert. Van Mariahs album Merry Christmas kwam vorige maand al een deluxe editie uit vanwege het 25-jarig bestaan van de plaat. Hierop staan nog niet eerder uitgebrachte kerstliedjes, waaronder een duet met John Legend.

All I Want For Christmas Is You, dat vorig jaar wereldwijd streamingrecords verbrak, is dit jaar bovendien voor het eerst op cassette en vinyl beschikbaar.