Heleen van Royen voor het eerst oma geworden

Op Instagram deelt ze de allereerste foto’s van haar kleinzoon. „Spencer. Zo lief, zo mooi, zo welkom. Wat zijn we blij dat je er bent. Groei maar groot. Blijf gezond. En wees gelukkig, kleine vent.”

In maart werd bekend dat Van Royens dochter Olivia in verwachting was van een zoon. De schrijfster noemde haar aanstaande grootmoederschap toen ’het beste nieuws van 2020’.