Logboeken onthullen: Epstein bracht jonge vrouwen mee tijdens bezoek aan Witte Huis

Nu prins Andrew behoorlijk in het nauw zit met een onvermijdelijke gang naar de Amerikaanse rechtszaal, heeft de Britse krant Daily Mail nog maar eens een speurtocht gedaan in de archieven van die andere prominente man die al eens in één adem met Epstein werd genoemd: Bill Clinton. Hij zegt nooit ook maar één voet op het beruchte ’orgie-eiland’ van de misbruikmiljardair te hebben gezet, maar zijn naam dook wel op in logboeken van de beruchte privéjet van Epstein. En nu meldt Daily Mail dat Epstein op zijn beurt regelmatig te gast was in het Witte Huis. Hij kwam dan niet altijd alleen...