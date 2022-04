Zanger, componist en schrijver Jan Rot (64) overleden

„Vanmorgen heeft Jan vredig en vol liefde het leven verlaten”, luidt het bericht. „Hij heeft gekozen voor een stille crematie, zonder uitvaart.”

Rot maakte in augustus 2021 bekend dat hij uitgezaaide kanker had. Deze maand liet de muzikant weten dat hij nog maar een paar weken te leven had en dat hij daarom al zijn optredens moest annuleren. „Ik hoop er met mijn gezin nog een bijzondere tijd van te maken en dank iedereen voor alle warmte, steun en applaus de afgelopen decennia. Ik ben nog niet weg hier, maar zeg het alvast: Het was een prachtig leven”, schreef hij op Facebook.

Open over ziekte

De muzikant was erg open over zijn ziekte. Dat was Rot ook op tv toen hij in januari 2022 voor de tweede keer meedeed aan De Slimste Mens. De KRO-NCRV zei bij hoge uitzondering ja tegen een tweede deelname omdat het een van zijn laatste wensen was. In 2012 verloor Rot de finale, tien jaar later vloog hij er tijdens de kwartfinale uit.

Rot is schrijver van boeken en liedjes en hij vertaalde de teksten van musicals als Hello, Dolly! en Jersey Boys. Ook de teksten van de Nederlandse versie van rockopera Tommy van The Who zijn van zijn hand. Eerder deze maand verscheen zijn afscheidsalbum I.P.V. Kaarten.

Eerbetoon

Rot is overleden op de dag dat hij op NPO Radio 5 wordt geëerd met een speciale uitzending. In Een Rotavond, zoals de aflevering heet, praten vrienden en collega’s over hem en wordt werk van hem ten gehore gebracht. Onder de gasten zijn onder anderen zangeres Marjolein Meijers, met wie Jan Rot jarenlang het duo An + Jan vormde, Jakob Klaasse, de pianist van Rot en Bill van Dijk met wie Rot in de musical De Palingvissers stond. Astrid de Jong presenteert de uitzending.