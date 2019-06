Jan Smeets: ’Pinkpopgangers, kom later’

De camping zou om 18.00 uur opengaan. Dat wordt nu 19.00 uur. „We vragen mensen om elders te gaan schuilen”, stelt Smeets. „We kunnen het binnenlaten van alle fans niet goed laten verlopen tijdens het verwachte noodweer.”

Pinkpop zelf begint overigens pas zaterdag; vrijdagavond gaat alleen het campingterrein open. Smeets liet eerder op de dag weten dat het hele terrein ’stormproof’ is, na tal van voorzorgsmaatregelen die de organisatie nam.

Ook het Olympisch Stadion in Amsterdam opent later de deuren voor het jubileumconcert van De Jeugd van Tegenwoordig. De organisatie heeft besloten dat het stadion niet om 17.00 uur, maar om 19.30 uur de deuren opent. Het KNMI verwacht dat de storm tegen die tijd grotendeels is overgewaaid.

