Mogelijk toch nieuwe reboot van serie 24

„We staan er zeker voor open”, aldus een woordvoerder. „Er is niets officieels te melden, maar we zijn in gesprek met de producenten over een nieuwe invulling van het verhaal. We willen heel graag met iets komen, maar moeten er nog uitkomen.”

Na 24, dat tussen 2001 en 2010 op de buis was en in 2014 eenmalig terugkeerde, ging in 2017 spin-off 24: Legacy van start. Die serie werd na één seizoen gecanceld. Afgelopen jaar experimenteerde de zender met een rechtbankscript volgens het concept van 24, waarin elke aflevering draait om ’realtime’ gebeurtenissen die in de tijdspanne van een uur plaatsvinden. Ook werd er gewerkt aan een prequel over de jonge jaren van Jack Bauer, het personage dat Kiefer Sutherland speelde in de originele show. Beide projecten sneuvelden in een vroege fase.