Is er nog HOOP voor alcoholverslaafde Ben Affleck?

Voor de zoveelste keer is het Jennifer Garner die Affleck weet te overreden zich te laten behandelen voor zijn verslaving

De beelden van een dronken Ben Affleck gingen de hele wereld over. De eens zo gevierde filmster en voormalig gokverslaafde, waggelde lallend over de straten van Hollywood. Kort daarna wordt hij in het casino gefotografeerd, nog meer beschonken dan daarvoor. Het is de zoveelste terugval in een verslaving waarvoor de basis al in Afflecks vroege jeugd werd gelegd. Hoe heeft hij het al die jaren gered en de grote vraag: is er nog hoop?