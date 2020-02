Harry Styles overvallen op Valentijnsdag

Styles werd vrijdagavond bedreigd door een man in Hampstead in Londen, meldt Mirror Online. De overvaller, die een mes bij zich had, vroeg om cash geld. „Harry bleef kalm”, vertelt een bron. „Hij gaf de man snel wat cash geld en zorgde ervoor dat zowel hijzelf als de overvaller kalm bleven.” Na het incident zou de voormalige One Direction-zanger erg van slag zijn geweest.

De Britse politie heeft het verhaal van de overval bevestigd en is op zoek naar de dader.