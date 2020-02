’Moordenaar sekstherapeut Hollywood was stalker’

Onder meer Page Six schrijft hoe Harwick onlangs heeft gebroken met Gareth Pursehouse, die is opgepakt op verdenking van moord. Rudy Torres vertelt in Amerikaanse media: „Hij was een stalker. Toen ze uit elkaar gingen, nam hij dat totaal niet goed op. Hij deed en zei domme dingen. We zeiden hem dat hij moest doorgaan met zijn leven, maar dat deed hij niet.”

Tot twee weken geleden gold er dan ook nog een contactverbod voor Pursehouse, maar dat liep af. „Het voelt alsof we hebben gefaald”, zegt Torres. „Het systeem heeft gefaald.”

Amie Harwick viel zaterdagochtend van haar balkon van de derde verdieping en overleefde het niet. Zij was auteur van The New Sex Bible for Women en verscheen regelmatig op tv, in podcasts en had ook haar eigen YouTube-kanaal.