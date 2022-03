Drummer Taylor Hawkins op avond vóór overlijden: ’Ik zal voor mezelf zorgen’

Het stel was goed bevriend met Hawkins en kreeg donderdagavond – hij overleed een dag later – een berichtje van de drummer. Het audiofragment is te horen op de Instagrampagina van Farrell, die een videoboodschap opnam: „Let goed op jezelf en elkaar. Dan zal ik voor mezelf zorgen”, zegt Hawkins. „En ik zie jullie in São Paulo. Ik houd, houd, houd van jullie. Slaap fijn.”

Nadat Hawkins overlijden wereldkundig werd gemaakt, annuleerden de Foo Fighters hun concert in São Paulo – die gepland stond voor afgelopen zondag. De organisatie van het Festival Estéreo Picnic in Bogota in Colombia, waar de Amerikaanse band vrijdag zou optreden, liet weten dat de ’rest van van de Zuid-Amerikaanse tour’ is afgezegd. De show op zondag, tijdens de Braziliaanse editie van het festival Lollapalooza, zou het laatste optreden zijn van de tournee van de Amerikaanse rockband.

De Foo Fighters maakten zaterdagochtend, Nederlandse tijd, bekend dat Hawkins (50) is overleden. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Colombiaanse onderzoekers melden wel dat er sporen van tien verschillende stoffen zijn gevonden, waaronder THC (de werkzame stof in marihuana), pijnstillers en antidepressiva. Of de aangetroffen middelen tot zijn dood hebben geleid, is niet bekendgemaakt.