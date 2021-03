NPO Radio 2 past programmering aan om ’fris’ te blijven

Paul Rabbering neemt op zijn beurt de VrijZaZo Show tussen 14.00 en 16.00 uur voor zijn rekening op vrijdag, zaterdag en zondag. Dat doet hij samen met Cielke Sijben. De avonduren zijn van maandag tot en met donderdag voor Frank van ’t Hof, die dan The Big Frank Show maakt.

„Met bekende stemmen in een andere opstelling houden we NPO Radio 2 fris en toch vertrouwd”, stelt zendermanager Peter de Vries. „Onze dj’s staan te trappelen om met hun nieuwe programma’s de luisteraars te blijven verrassen. Samen met Ruud de Wild, die ik vurig een voorspoedige genezing wens, vormen zij binnenkort een ijzersterk team in de middag.” De Wild maakte vorige week bekend dat hij darmkanker heeft en er daarom een paar maanden uit ligt. Hij wordt in de tussentijd vervangen door Eddy Keur.