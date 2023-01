Premium Het beste van De Telegraaf

Actrice en zangeres neemt géén afscheid met een traan Nurlaila Karim: ’The Bodyguard wordt mijn laatste musical’

Nog een goed halfjaar schitteren en dan kan zangeres en actrice Nurlaila Karim de musicalwereld, definitief, vaarwel zeggen. Ⓒ ANP/HH

Ze had aangekondigd definitief te stoppen na de laatste voorstelling van TINA - De Tina Turner Musical, volgende maand, maar zangeres en actrice Nurlaila Karim kwam terug op haar besluit en wil nog één keer schitteren. En dat gaat ze vanaf eind maart vijf maanden doen in The Bodyguard. „Daarna is het écht voorbij en ga ik een nieuw leven beginnen.”