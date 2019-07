Zaak Cuba Gooding Jr. nog niet van tafel

De 51-jarige Oscar-winnaar zou een 29-jarige vrouw begin juni in een nachtclub in Manhattan in haar borsten hebben geknepen. De acteur, die zegt onschuldig te zijn, meldde zich zelf bij de politie. Volgens zijn raadsheer werkt Gooding volledig mee aan het onderzoek en hij verwacht dan ook dat de acteur wordt vrijgesproken.

Zijn juridische team kwam met verklaringen op de proppen van getuigen die zeiden dat er niets was gebeurd. Ook haalden ze talloze blogs aan van de vrouw waaruit zou blijken dat ze een ’getroebleerd’ persoon is en Gooding daarom vals beschuldigt.

Opruiende taal

De vrouw, die zich nog niet bekend heeft gemaakt, zou opruiende taal hebben gebruikt om de acteur in verlegenheid te brengen en te vernederen.

De aanklagers bekritiseerden de poging van de advocaten om de geestelijke de gesteldheid van de vrouw in het openbaar in twijfel te trekken. Volgens hen moet een jury bepalen of Gooding schuldig is of niet.

Een bewakingsvideo van de bar kan mogelijk duidelijkheid geven over wat er is gebeurd. Daarop is te zien dat Gooding met zijn vriendin in de bar op een bank zit, als een vrouw hem nadert en naast hem gaat zitten. Wat er dan gebeurt is niet goed te zien, omdat iemand deels het beeld blokkeert en omdat het beeld niet scherp is.