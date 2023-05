Noorse Koning Harald (86) moet langer in het ziekenhuis blijven

Het Noorse hof laat vrijdag in een verklaring weten dat het verblijf van Harald in het Oslose Rikshospitalet met’enkele dagen’ wordt verlengd. De toestand van het bejaarde staatshoofd zou naar verluidt wel stabiel zijn. Tijdens zijn afwezigheid neemt kroonprins Haakon de honneurs waar.

Harald kampt al langere tijd met infecties die dermate hardnekkig zijn dat hij medische zorg nodig heeft. Afgelopen december lag hij ook al enkele weken in het ziekenhuis wegens een ontsteking die alleen door middel van een intraveneuze antibioticakuur kon worden bestreden. Of de koning ditmaal wederom een infuusbehandeling krijgt is niet bekend.

Sinds enkele jaren maakt Harald in het openbaar gebruik van krukken vanwege chronische been- en knieproblemen. In 2003 werd hij behandeld tegen blaaskanker en in 2005 en 2020 moest hij onder het mes vanwege problemen aan zijn hartklep.