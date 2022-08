Roxeanne Hazes schrijft kinderboek over pesten

Het boek maakt deel uit van de serie Onze Wereldboeken waarbij maatschappelijke thema’s toegankelijk worden gemaakt voor kinderen. De thema’s zijn gekoppeld aan een goed doel. Hazes werkte samen met de stichting Stop Pesten Nu. Per jaar verschijnen er twee boeken in de serie. De tweede schrijver wordt later bekendgemaakt.

De zangeres laat weten dat ze direct ’ja’ zei toen ze werd gevraagd om het boek te schrijven. „Pesten is iets dat mij aan het hart gaat. Ik ben vroeger zelf gepest en een paar jaar geleden ben ik op mijn oude middelbare school langs geweest om daarover te vertellen. Ik wil jongeren bewust maken van wat het met je kan doen, in de hoop dat het op een dag uit de wereld is. Iedere pester die we kunnen bereiken, is er een.”