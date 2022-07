Man opgepakt bij huis Drake, beweert zoon van rapper te zijn

Een medewerker van Drake zag de ongewenste bezoeker lopen in de buurt van het zwembad. De man verklaarde tegenover de politie dat hij aan het wachten was tot zijn vader, Drake, weer thuis was. De politie heeft de man gearresteerd wegens het betreden van verboden terrein.

TMZ schrijft dat Drake niet thuis was toen het incident plaatsvond. De artiest was toen in Zweden. Daar zou Drake gearresteerd zijn in een nachtclub in Stockholm. The Hollywood Reporter meldde dat Drake en zijn team zouden zijn opgepakt in de Zweedse hoofdstad vanwege cannabisgebruik, maar zijn management heeft dat ontkend.