Fondsmanager met opera-aspiraties in ’Falling for Figaro’

Wat: komedie, romantiek

Regie: Ben Lewin

Met: Danielle Macdonald, Hugh Skinner, Joanna Lumley

Het is moeilijk volledig te vallen voor Falling for Figaro. Het door Ben Lewin geschreven en geregisseerde verhaal is innemend, maar weet niet overal de juiste toon te raken. De Schotse Hooglanden ademen een fijne, kneuterige plattelandssfeer, inclusief knusse dorpsherberg met knapperend haardvuur en donkere biertjes. En Absolutely fabulous-ster Joanna Lumley is geestig als de loeistrenge operamentor Meghan. “Wat is dit? Noem je dit Figaro? Ik vind het geluidsoverlast!”

Weinig chemie

Jammer alleen dat het verhaal wat braafjes voortkabbelt en Danielle Macdonald en Hugh Skinner als Millie en Max weinig chemie weten te genereren. Het is als de krant die in de film tijdens de talentenjacht de eerste voorrondes van het tweetal recenseert: ‘Technisch perfect, maar de emotionele diepgang en echte knetter ontbreekt. Het is fish & chips zonder de smaakversterkende azijn.’ Waarvan akte.

✭✭✭ (3 uit 5)