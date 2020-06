Opnames GTST 8 juni volledig hervat

De opnames worden hervat in een vorm die volledig coronaproof is. „De testdagen zijn goed verlopen. Iedereen is er klaar voor en we hebben er allemaal heel veel zin in”, luidt de verklaring van producent EndemolShine.

Ferry Doedens is er maandag in ieder geval nog niet bij. De acteur werd woensdag door de producent voor minimaal twee weken op non-actief gezet omdat hij zich niet aan de coronamaatregelen en opgestelde protocollen had gehouden. Doedens had namelijk naar eigen zeggen ’al acht weken lang met iedereen geknuffeld’.