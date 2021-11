Madonna woedend over verwijderde Instagram foto’s

„Ik post deze foto’s opnieuw nadat Instagram mijn beelden eerder zonder aankondiging of waarschuwing verwijderde. Als reden voor het verwijderen van die foto’s lieten ze mijn management weten dat er een klein deel van mijn tepel te zien was. Het is werkelijk waar niet te geloven dat we nog steeds in een cultuur leven dat een vrouwelijke tepel niet getoond mag worden omdat dat volgens de betreffende instanties ’seksuele gevoelens’ zou oproepen. Een tepel die ook een baby voedt!”, aldus Madonna.

Ze vervolgt: „Hoe kan het dat een mannelijke tepel niet als erotisch wordt gezien en het internet daarmee overspoeld wordt? Daarbij mogen vrouwelijke billen wel overal getoond worden, zonder dat iemand daar problemen mee heeft. Vandaag, op Thanksgiving, ben ik dankbaar voor het feit dat ik me altijd staande heb gehouden in deze wereld, ook al ben ik vele malen gecanceld vanwege seksisme, ouderdom en misogynie.”

Reacties

Fans van de zangeres prijzen haar om haar moed en doorzettingsvermogen. „Je hebt helemaal gelijk, je hoeft je nergens voor te schamen. Het is ridicuul dat er zo moeilijk gedaan wordt over een tepel, waar hebben we het over?”, schrijft een volger. Een ander zegt: „Yes queen...hierom ben ik al 30 jaar fan van je. Omdat je je niet laat wegzetten door wie dan ook. Je bent een strijder en voorbeeld voor vele andere vrouwen. Je omarmt je lichaam in volle glorie.”