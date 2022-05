Priscilla Presley onder de indruk van nieuwe Elvis-film

.„Het is een waargebeurd verhaal dat briljant en creatief wordt verteld en dat alleen Baz op zijn unieke artistieke manier had kunnen doen”, jubelt de 76-jarige Priscilla op Facebook. Samen met Jerry Schilling, een goede vriend van Elvis, had Priscilla de eer de film alvast te bekijken. „Austin Butler, die Elvis speelt, is uitmuntend. Halverwege de film keken Jerry en ik elkaar aan en zeiden: ’Wow! Bravo voor hem’. Hij wist dat hij grote schoenen moest vullen en was extreem nerveus voor het spelen van deze rol”, aldus Presley.

Maar ook van Tom Hanks, die de rol van Colonel Tom Parker op zich neemt, is ze onder de indruk. „De kolonel had twee kanten, Jerry en ik hebben beide kanten meegemaakt. Het verhaal heeft, zoals we allemaal weten, geen happy end. Maar ik denk dat je de reis die Elvis heeft gemaakt beter zult begrijpen.”

Illegaal

Colonel Parker, die in Breda werd geboren als Andreas Cornelis van Kuijk, ontdekte Elvis toen de zanger nog geen 18 jaar was. ontdekte Hij hielp hem aan een platencontract en stuurde alle andere agenten en vertegenwoordigers van de zanger de laan uit om in zijn eentje het management van Elvis te regelen. Omdat Parker destijds geheim hield dat hij Nederlander was en illegaal in Amerika verbleef, trad Elvis nooit in het buitenland op. Presley en Parker werkten samen van Elvis’ opkomst als wereldster tot aan zijn dood in 1977.

De biopic gaat later deze maand in première op het filmfestival van Cannes en is vanaf juni in reguliere bioscopen te zien. Wat Priscilla betreft is het in elk geval een aanrader. „Elvis is geschreven door een regisseur die zijn hart en ziel én vele uren in deze film stopte.”