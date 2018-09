Georgië: ’Wie is de Mol?, bedankt!’

Dit seizoen speelt het populaire televisieprogramma zich grotendeels af in het Oost-Europese land. Door de aandacht is het land volgens de ambassade zeer positief in het nieuws gekomen.

„Het achttiende seizoen van WIDM, dat op Georgisch grondgebied is geschoten, heeft geleid tot een kolossale toename in het aantal geboekte reizen naar Georgië door Nederlanders. Wij zijn de WIDM-crew dan ook zeer dankbaar dat ze ons prachtige land hebben gekozen en onze verborgen schoonheid in beeld hebben gebracht”, zo is te lezen in een verklaring van de ambassade.

Op de receptie zullen gemeenteambtenaren uit de Georgische hoofdstad Tbilisi en mensen van het nationaal bureau voor toerisme aanwezig zijn.