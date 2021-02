Blue-zanger Simon Webbe wordt opnieuw vader

De zanger is dolgelukkig. Hij vertelt erover aan Hello! Magazine: „Het is fantastisch, we voelen ons zo gelukkig en dankbaar.” Eerder heeft Ayshen twee miskramen gehad, wat waarschijnlijk ook de reden is waarom ze deze zwangerschap lange tijd geheim hebben gehouden.

„Wanneer ik Ayshen’s buik aanraak, gaat de baby bewegen, alsof het weet dat ik het ben. Ik fluister dan: ’We zullen zoveel van je houden en ik kan niet wachten om je te ontmoeten’.”

Simon heeft uit een eerdere relatie al een 24-jarige dochter, Alanah.