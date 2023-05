’The little mermaid’ Sterke Ariel en imponerende oceaanpracht in opgepoetste klassieker

Door Eric le Duc Kopieer naar clipboard

Halle Bailey zingt de mossels uit hun schelp in Disney’s ’The little mermaid’.

Sprookjes verfilmen en daar dan weer een remake van maken. Disney heeft er een lucratief verdienmodel van gemaakt. Eerder al werden onder meer Beauty and the beast, Dumbo, Aladdin en The lion king in een nieuw, liveaction-jasje gestoen. The little mermaid – het animatieavontuur uit 1989 dat twee Oscars won – is de volgende klassieker die een oppoetsbeurt heeft gekregen.