Cast Anastasia viert start repetitie feestelijk

De acteurs kijken er enorm naar uit om de voorstelling vanaf 5 september op te voeren. De cast, met Tessa Sunniva van Tol, Milan van Waardenburg en René van Kooten, is al sinds begin van de maand aan het repeteren. Stage Entertainment-directeur Albert Verlinde is erg trots op wat er gaat komen. „Anastasia is de toekomst”, sprak hij de aanwezige pers enthousiast toe tijdens het banket.

Anastasia, gebaseerd op de gelijknamige animatiefilm uit 1997, vertelt het verhaal over het weeskind Anya (Van Tol) dat zich niets herinnert van haar verleden en op zoek gaat naar haar geschiedenis. Op de hielen gezeten door de meedogenloze Sovjet-officier Gleb (Van Kooten) vlucht Anya naar Parijs en valt ze voor Dmitry (Van Waardenburg).

The Lion King

Op Broadway was de musical twee jaar te zien. Naast een Nederlandse versie, geproduceerd door Albert Verlindes Stage Entertainment, komen er ook producties in onder meer Australië, Japan en Mexico. Milan vertolkte de rol van Dmitry eerder ook al in de Duitse Anastasia.

De musical volgt The Lion King op in het AFAS Circustheater. Voor de Disney-musical viel vorige maand na drie jaar het doek. Anastasia is vanaf 5 september te zien. De première volgt op 22 september.