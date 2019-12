Martien Meiland: over twee jaar afscheid van Chateau

In de video doen Erica en Martien een verrassende onthulling. Het zou namelijk zomaar kunnen dat zij over twee jaar het hele Chateau Marillaux van de hand zullen doen. „Volgend seizoen 2020 gaan we nog helemaal draaien, daar gaan we een mooi jaar van maken. En wat er daarna gebeurt, weet ik niet. We willen eigenlijk wel wat anders”. zegt Erica.

Wat ze precies gaan doen, weten ze nog niet, maar dat het iets anders is, dat weten ze zeker. Martien: „Weet je wat het is, het is natuurlijk heel leuk zo’n chambre d’hôtes, maar je kan zelf nooit eens in je duster naar beneden!” De twee denken over een ander object. „Misschien iets waarbij je huisjes verhuurt, waarbij je misschien wel een keer in de week met zijn allen aan een tafel in de tuin eet en dan gaat wijnen.”

’Snibbig’

Om daar alvast een voorsprong op te nemen, gaat Chateau Marillaux komend seizoen ook elke drie weken open en vervolgens een week dicht. Want: „Zoals het afgelopen jaar ging, kan je niet jaren volhouden”, zegt Erica. Martien: „Zo zit je gewoon vier, vijf maanden achter elkaar met die mensen om je heen op je schoot. Dat is heel prettig qua omzet, maar je moet ook aan je gezondheid denken.” Erica: „Je merkt het ook aan elkaar. Dan ga je een beetje snibbig worden en dan barst er eens iemand in huilen uit. Dan merk je gewoon: ’Dit is niet goed, we moeten ook gewoon een beetje een normaal leven leiden’.”

Dus of het chateau over twee jaar nog bestaat? „Het bestaat misschien nog wel, maar niet meer met ons onder het dak”, verzekert Martien.

Bekijk ook: Martien stuurt Caroline geen felicitatie na opening winkel

Wassenaar of Engeland

Ondertussen hebben de ondernemers in hart en nieren hun ogen en oren al open voor nieuwe kansen. Zo reden ze onlangs langs de Rijksstraatweg in Wassenaar. „Staat daar gewoon aan de rechterkant van de weg een chateau helemaal te verwaarlozen.” Erica laat weten dat ze ook al ’naar dingen in Engeland’ hebben gekeken en daar zelfs al over hebben gesproken.