’Queen gezond genoeg voor Kerstmis op Sandringham’

Elizabeth doet het momenteel op doktersadvies rustig aan. Ze verblijft in Windsor Castle nadat ze bijna twee weken geleden last kreeg van haar rug. Vorige maand moest ze een nacht in het ziekenhuis doorbrengen. De reden van haar ziekenhuisopname is nog steeds onduidelijk. Er zijn in Groot-Brittannië nog steeds zorgen over de gezondheid van de koningin. Die werd aangewakkerd toen ze verstek moest laten gaan bij Remembrance Day, terwijl het Britse hof steeds zei dat het goed met haar ging.

De vorstin zou haar familie hebben laten weten dat ze zich veel beter voelt. Ze zegt uit te kijken naar het kerstfeest dat, zoals het zich nu laat aanzien, op haar landgoed in Norfolk wordt gevierd.

Het wordt voor Elizabeth de eerste Kerstmis zonder haar echtgenoot prins Philip. Hij overleed dit jaar in april. Ze zal het kerstfeest doorbrengen met prins Charles en zijn vrouw Camilla. Ook prins William en zijn vrouw Catherine zijn erbij met hun kinderen. Haar jongste zoon prins Edward, zijn vrouw Sophie en hun kinderen, Louise en James hebben ook hun aanwezigheid bevestigd. De door schandalen geplaagde prins Andrew zou ook zijn uitgenodigd.