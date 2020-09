Fan die in jacuzzi Charli XCX sprong krijgt contactverbod

De gestoorde fan, een man uit de staat Wisconsin, wist zich toegang te verschaffen tot het huis van de Britse in LA. Op beveiligingscamera’s is te zien hoe hij zijn kleren uittrok, in haar jacuzzi sprong en meerdere keren haar slaapkamer in- en uitwandelde.

De zangeres, die eigenlijk Charlotte Aitchison heet, was niet thuis tijdens de inbraak, maar stapte toen ze de camerabeelden zag meteen naar de politie. De man zou haar al langer lastigvallen door haar honderden bedenkelijke berichten te sturen via sociale media. Ook zou hij de week voor zijn inbraak ook al een poging daartoe hebben gedaan.

De fan moet nu 100 yards (een kleine 100 meter) wegblijven van Charli, haar huis, haar auto en haar werk.