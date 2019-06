’Vrouw Bill Cosby komt nooit op bezoek in gevangenis’

Er is maar een iemand die hij nog wel ziet en spreekt en dat is Andrew Wyatt, de woordvoerder van Cosby. Enkele beroemdheden zoals Quincy Jones en Spike Lee hebben ook nog wat van zich laten horen, zo weet de Daily Mail.

De afwezigheid van Camille is geen onwil, maar het is de in ongenade gevallen acteur die niet wil dat zijn vrouw hem komt opzoeken. Sterker nog, hij wil dat niemand van zijn familie hem naar de gevangenis komt. „Hij heeft het gevoel dat toen hij zijn huis moest inruilen voor de cel hij dat deed als Bill Cosby, niet als gevangene NN7686 en hij wil dat zijn familie hem zo blijft zien en niet in een gevangenisuniform.”

Cosby zou zijn vrouw pas weer willen zien als hij als vrij man de gevangenis uitloopt. „Meneer Cosby is erg duidelijk over het feit dat hij onschuldig is.”

Bill en Camille hebben drie kinderen samen, Erika (53), Erinn (52) en Evin (42). Zij hebben alledrie hun vader ook nog niet bezocht in de gevagenis. Dochter Ensa overleed op 44-jarige leeftijd.

Cosby werd door tientallen vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik. Alleen voor het drogeren en verkrachten van Andrea Constand werd de gevallen komiek en acteur veroordeeld. In april werd bepaald dat hij niet op borgtocht vrij mag komen.