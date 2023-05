Premium Het beste van De Telegraaf

Stralend én kwetsbaar in één kroningsweekend Is prinses Charlene weer terug bij af?

Door Jeroen van der Weijden Kopieer naar clipboard

Albert en Charlene bij de kroning van koning Charles in de Westminster Abbey in Londen. Ⓒ ANP/HH

Het afgelopen weekend stond natuurlijk volledig in het teken van koning Charles. Maar langzaam verschuift de aandacht zich naar de gasten die zaterdag op de achtergrond bleven, zij het niet allemaal even onopvallend. Want wat was er aan de hand met prinses Charlene van Monaco? Maakte de echtgenote van prins Albert bij aankomst in Londen nog een opvallend montere indruk, even later leek het alweer mis te zijn...