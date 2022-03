René van der Gijp: ’Ik hoor bij de groep met Jinek en Pauw’

De ongemakkelijkheid spátte ervan af toen René van der Gijp, begin dit jaar met Johan Derksen en Wilfred Genee, in een geel jasje te zien was in de Talpa-knikkershow Marble Mania. Met een nerveuze lach stamelde de oud-voetballer: „Ik sta hier gewoon in een bak te koekeloeren... met een geel jasje aan. Dat schiet ook op. Jahaha, niets aan te doen.”

Het was een van de spaarzame keren dat Gijp zich liet verleiden deel te nemen aan een spelletjesprogramma. Al ging dat niet geheel vrijwillig, zo bekende hij destijds aan Privé TV. „Ik zal je heel eerlijk zeggen dat niemand aan mij heeft gevraagd of ik wilde meedoen. Echt, serieus niet. Ik kreeg een contractje thuis, dat ik moest ondertekenen. (...) Ik wil straks thuiskomen in dit (gele, red.) jack en dat mijn zoon zegt: ’Pa, waar is het in jóúw leven misgegaan?’”

Pukkels uitknijpen

De kans dat we de voetbalanalist ooit nog in een tv-spelletje zien, is heel klein. „Van Willibrord Frequin heb ik vroeger geleerd dat je mensen hebt die op tv zitten en mensen die tv maken”, memoreert hij in Veronica Superguide. „De eerste groep kan niets en zie je in tv-spelletjes. Ik hoor samen met onder meer Eva Jinek en Jeroen Pauw bij de tweede groep, voor wie tv maken hun vak is.”

Ook het ongebruikelijke slaapritme van nachtvlinder Van der Gijp maakt het er niet gemakkelijker op. „Ik kijk ’s nachts naar alle talkshows en eindig rond 4.30 uur bij TLC, waar ze elkaars pukkels uitknijpen. Dan slaap ik tot 12.45 uur ’s middags. Die producers hebben dus niks aan mij, want ik kan nooit. Daarom zullen ze me ook wel niet vragen.”