Engeland rouwt om YouTube-ster Emily Hartridge (35)

Het ongeluk gebeurde vlak bij haar huis in Londen. Emily werd ter plekke doodverklaard, zo meldt The Sun. Op haar Instagram-account is een verklaring geplaatst, waarin te lezen is: „We hielden allemaal zoveel van haar en we zullen haar nooit vergeten. Ze heeft zoveel mensen geraakt en een leven zonder haar is moeilijk voor te stellen. Ze was een erg bijzonder persoon.”

De politie doet nog onderzoek en vraagt iedereen die een dashcam heeft en op dat moment in de buurt van het ongeluk was om zich te melden.

Emily werd naast haar tv-werk bekend door haar YouTube-kanaal met meer dan 340.000 abonnees waar ze video’s plaatste over gezondheid en relaties. Verschillende sterren reageren dan ook geschrokken op haar dood. Davina McCall, voormalig presentatrice van Big Brother: „Mijn hart is bij Emily’s familie en vrienden. Wat een schok. Ik stuur jullie mijn gebeden en liefde.” Made in Chelsea-ster Ashley James laat weten „kapot” te zijn. Calum Best, realityster én de ex van Kim Kardashian, schrijft op Twitter: „Dit is zo verdrietig. Het spijt me zo.”