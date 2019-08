Maagverkleining voor Frans Duijts

Tijdens de ingreep wordt een stukje maag verwijderd. De 40-jarige Frans hoopt daardoor „gezond oud te worden.” „Dat is waarom ik het doe”, zegt hij. „Niet om er beter uit te zien. Het is puur omdat ik mijn kinderen en hopelijk ooit mijn kleinkinderen kan zien opgroeien.”

Onlangs nog vertelde de zanger in Veronica Magazine dat hij zich niet beter voordoet dan hij is. „Alleen mijn voortanden zijn iets mooier gemaakt”, biechtte hij op. „Maar mijn buik is wel he-le-maal echt! Ik ben flink bezig met sporten en met gezonde voeding. Er mag wel een kilootje of vijftien af.”