Bijna een miljoen sluiten aan bij Chantals logeerpartijtje

Het best bekeken programma van de avond was het NOS Journaal van 20.00 uur, dat trok 1,8 miljoen kijkers. De Wereld Draait Door (1,147 miljoen) en EenVandaag (1,1 miljoen) maken de top drie compleet. Mannen in het wild, waarvan donderdag ook de eerste aflevering werd uitgezonden, wist 730.000 kijkers te boeien. Daarmee viel het programma net buiten de top tien van best bekeken programma's.

Eva Jinek had donderdag op de late avond weer de best bekeken talkshow van de avond. Met 806.000 kijkers wist ze een groter publiek te boeien dan Beau van Erven Dorens. Naar zijn nieuwe latenightshow op RTL 4 keken donderdag 487.000 mensen.