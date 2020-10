Miranda July: ’Gezin is soort sekte’

Regisseur Miranda July op de set van ’Kajillionaire’. Ⓒ Foto PR

Volwassen worden is niet altijd even gemakkelijk, en zeker niet in een film van Miranda July. De regisseuse (46) zoekt in haar warme, dromerige stijl graag naar sociaal onvermogen. Met haar nieuwste tragikomedie Kajillionaire als overtreffende trap.