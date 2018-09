’Rachel McAdams zwanger van eerste kind’

De 39-jarige Canadese actrice houdt zich al enkele maanden op de achtergrond. Zo was ze afgelopen week niet op de première van Game Night, haar nieuwste film. Over haar privéleven houdt McAdams zich ook al jaren stil. In de zomer van 2016 werd ze samen gespot met scenarioschrijver Jamie Linden, waarna werd gespeculeerd over een mogelijke romance. Wie de vader is, is dus niet duidelijk.

McAdams vertelde eerder in interviews al dat ze uitkijkt naar het moment dat ze moeder wordt. „Dat lijkt me echt fantastisch”, aldus de actrice in 2009.