Gijs Blom: ’Misschien ging ik te ver voor rol De Slag om de Schelde’

„Als je zo iemand speelt, sta je al in de eerste minuut 10-0 achter”, lacht hij. „En toch is het de bedoeling dat de kijker voor Marinus gaat begrijpen waarom hij deze keuzes maakte in oorlogstijd.” Blom keek talloze oorlogsfilms en las boeken en documentaires over Nederlanders die in de oorlog met de nazi’s heulden. „Ongeveer 25.000 landgenoten meldden zich aan het oostfront. Sommigen geloofden in de ideologie van Hitler. Maar er waren ook mensen die avontuur zochten en zich niet met politiek bezighielden. Sommigen werden enorm gegrepen door het militaire vertoon van de Duitsers, of geloofden in een verknipt romantisch beeld dat ze van oorlog hadden. Niets is zwart-wit, ook niet in tijden van oorlog.”

De acteur vindt het belangrijk dat ook zijn generatie de mechanismes achter de oorlog gaat snappen. „Op school leerde ik dat het lang geleden was en dat de vreselijke dingen die toen plaatsvonden nooit meer zouden kunnen gebeuren. Dat conflicten niet meer zo uit de hand kunnen lopen. Wie een beetje het nieuws volgt, snapt meteen dat dat niet zo is en dat we heel hard moeten werken om te voorkomen dat dit soort dingen weer kunnen gebeuren.”

Spichtig

De acteur zonderde zich wekenlang af en maakte in zijn huis een muur met aantekeningen over zijn personage. Hij verzon zelfs een achtergrond voor de vriendschap met een kameraad die hij verliest tijdens een tankaanval aan het front: „Ik moest mijn eigen vooroordelen over Marinus kwijtraken om het publiek mee te laten gaan in zijn onwetendheid.”

Ook trainde hij hard en at minder om er jonger en spichtiger uit te zien. „Regisseur Matthijs van Heijningen heeft me op een gegeven moment gezegd dat het genoeg was. Toen ik in de spiegel keek, begreep ik meteen wat hij bedoelde.” Op de set was Blom doorlopend gefocust; pas aan het einde van de draaidag durfde hij weer te ontspannen. „Figuranten vroegen of het wel goed met mij ging, omdat ik nooit lachte.”

Verliezen

Misschien ging hij wel te ver voor deze rol, analyseert de acteur naderhand. „Ik kan mijzelf heel erg verliezen in de voorbereidingen of op een set. Daar geniet ik ook heel erg van, het geeft zo’n energie om dit soort kansen te krijgen als acteur. Maar ik ben blij dat ik op de Toneelschool ook leer hoe je daar soms beter maat in kan houden.”

De Slag om de Schelde draait vanaf donderdag in de Nederlandse bioscopen. In de film speelt ook Harry Potter-acteur Tom Felton (Draco Malfidus) mee.